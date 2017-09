Detingut un home per agredir la parella en un restaurant

Arrestats cinc conductors per donar positiu al control d’alcoholèmia

La policia va arrestar set persones durant la setmana passada, una de les quals per maltractament en l’àmbit domèstic. Es tracta d’un home no resident de 43 anys que va ser detingut dissabte passat, quan passaven pocs minuts de les dotze de la nit, a la parròquia d’Escaldes. Segons van explicar des del cos d’ordre, l’home està acusat d’agredir la seva parella en un restaurant.

El mateix dissabte la policia va controlar tres conductors per donar positiu en el control d’alcoholèmia. Es tracta de tres joves residents, de 28, 22 i 34 anys que van donar taxes de 0,94, 1,28 i