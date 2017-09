Conveni amb la Unesco contra la discriminació a les escoles

El Govern ha acordat l’adhesió al conveni de la Unesco relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover

Actualitzada 19/09/2017 a les 18:01

L'objectiu és reforçar el missatge internacional al voltant de l’educació i incidir en l’ensenyament de qualitat. Aquests són alguns dels objectius que han portat el Govern a acordar l’adhesió al conveni de la Unesco relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament, un text que ha estat tramès a la Sindicatura i que aquest mateix dimarts ha estat admès a tràmit.





El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat que aquesta lluita contra la no discriminació "ja està molt present" en el dia a dia de les escoles i ha afegit que si s’acorda proposar l’adhesió ara (es tracta d’un conveni del 1960 i que ha estat ja ratificat per 103 països) és perquè els organismes internacionals han incidit darrerament en la necessitat d’adherir-se a aquest acord i per "bastir la imatge d’Andorra" en l'àmbit internacional. D’aquesta manera, Jover ha defensat que l’educació pot ser una "marca de promoció de cara a l’exterior" i que, a través d’aquesta adhesió, es demostra que el país està "preparat" per parlar d’un ensenyament de qualitat.



Aquest conveni pretén impulsar la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament i, per aquest motiu, tal com ha explicat Jover, en els seus dinou articles defineix què s’entén per discriminació i per ensenyament. També "entra en matèria" sobre les "obligacions precises" que recauen sobre els estats, entre les quals fer informes periòdics sobre l’estat d’aquesta qüestió o assistir a les reunions de seguiment. El text defineix com a discriminació en l’ensenyament "tota distinció, exclusió, limitació o preferència que, basada en la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, l’opinió política o tota altra opinió, així com l’origen nacional o social, la condició econòmica o el naixement, tingui com a objecte o com a efecte destruir o alterar la igualtat de tracte entre les persones en matèria d’ensenyament".



Per tal d’eliminar i de prevenir qualsevol forma de discriminació d’acord amb el que disposa aquest Conveni, els estats part es comprometen a aplicar una sèrie d’accions polítiques. Entres aquestes mesures, consta la derogació i eliminació de totes les disposicions legislatives i administratives que puguin comportar una discriminació en l’àmbit de l’ensenyament. També s’han de prendre les mesures necessàries, si escau per la via legislativa, perquè no es pugui fer cap discriminació en l’admissió dels alumnes en els establiments d’ensenyament. Així mateix, els Estats signataris han d’acordar per als ciutadans estrangers els mateixos drets d’accés a l’ensenyament que els que s’acorden per als ciutadans nacionals. Tampoc hi ha d’haver cap diferència de tracte entre els nacionals per part dels poders públics pel que fa a les despeses de matrícula, a l’atorgament de beques i a qualsevol altra forma d’ajut als alumnes, ni en el lliurament de les autoritzacions i de les facilitats que poden ser cabdals per continuar els estudis a l’estranger.



Jover ha manifestat que a nivell legislatiu l’adopció d’aquest conveni no ha de suposar canvis com tampoc pel que fa a l'àmbit organitzatiu dels tres sistemes educatius. El titular d'Educació i Ensenyament Superior també ha recordat que l'adhesió a aquest conveni s'adiu a l'article de la Constitució relatiu al fet que totes les persones són iguals davant la llei i que, per tant, s'ha de promoure "l'equitat per a tothom". Segons ha indicat Jover, el Govern considera que el model d’educació del país “és un dels elements més preciosos i que s’ha d’utilitzar com a marca de país”, i té la voluntat de reforçar la imatge internacional d’una educació de qualitat. L’acceptació d’aquest conveni, segons el Govern, contribueix a reforçar aquesta imatge.