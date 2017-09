La condemna no comporta l’expulsió del cos de l’agent de presons en ser inferior a tres anys

La sala penal del Tribunal Superior ha ratificat la pena de dos anys de suspensió per a l’exercici de càrrec d’agent penitenciari a un funcionari de presons condemnat per abusos sexuals a una interna i a una professora del centre. La sentència també confirma la pena de 20 mesos de presó condicional pels mateixos delictes menors. Que el període de suspensió sigui inferior als tres anys comporta que el funcionari de presons no sigui expulsat del cos, ja que el Codi Penal assenyala que en el cas d’imposar-se una pena d’inhabilitació per sota dels tres anys, el tribunal ha de