Andorra rep el suport de Colòmbia per acollir la Cimera Iberoamericana el 2020

Martí i Santos acorden iniciar converses per negociar un conveni de doble imposició

Actualitzada 19/09/2017 a les 19:24

Colòmbia dona el seu suport a la candidatura d’Andorra d’acollir la Cimera Iberoamericana el 2020. Així ho ha manifestat el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, al cap de Govern, Toni Martí, durant reunió mantinguda a la seu de les Nacions Unides aquest dimarts en el marc de la celebració de la 72a Assemblea General, segons s'ha informat des de l'executiu.



Durant la trobada, en la qual també han estat presents les ministres d’Afers Exteriors d’ambdós països, Maria Ubach i Maria Ángeles Holguín, els mandataris han coincidit en constatar el bon clima de les relacions entre els dos països durant l’organització, per part d’Andorra, de la sectorial d’Educació que es va fer al Principat durant el mandat de Colòmbia. En aquest sentit, el mandatari colombià ha rebut de manera positiva la possibilitat que ofereix Andorra de compartir amb altres països la celebració de determinades reunions sectorials.



D'altra banda, Martí i Santos han acordat donar el tret de sortida a les converses per negociar un conveni de doble imposició (CDI) entre Colòmbia i Andorra, que afavorirà les relacions econòmiques i empresarials entre ambdós països. El cap de Govern ha manifestat la voluntat de signar un CDI amb Colòmbia, que és un dels països econòmicament més dinàmics de la regió llatinoamericana i que manté estrets vincles comercials amb diversos països europeus. El CDI amb Colòmbia seria el primer conveni de doble imposició d’Andorra amb un país llatinoamericà.



Finalment, el cap de Govern ha convidat el president Santos a visitar Andorra abans de finalitzar el seu mandat el maig de l’any que ve. Més enllà d’enfortir encara més els vincles entre ambdós països, aquesta visita serviria també per ressaltar les coincidències entre la trajectòria de Santos, que va obtenir el premi Nobel de la Pau pel procés de pau a Colòmbia, i la llarga tradició andorrana de pau i neutralitat.