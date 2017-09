El Govern està buscant una ubicació on construir-hi l’edifici i elaborant el plec de bases

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va traslladar ahir a l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) la voluntat que la unitat de radioteràpia estigui en servei en un termini d’un any i mig o dos anys, és a dir, el 2019. Álvarez es va reunir amb el president de l’entitat, Josep Saravia, i li va manifestar que “la radioteràpia tira endavant sí o sí”, i que “en un any i mig o dos estarà muntat”, segons va explicar al Diari el portaveu de l’associació.

Saravia va detallar que, segons el ministre, el Govern està actualment buscant una ubicació per construir-hi