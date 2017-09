Tres anys sense detectar la presència de l'os bru al Principat

Des que se’n va recollir una femta el 2014 no s’han trobat més indicis de la seva presència

La reintroducció de l’os bru, que ha posat a prova la convivència amb el sector ramader català i francès pels atacs que s’han produït a animals, passa desapercebuda al Principat. Des de l’any 2014, quan es va recollir femta d’aquest plantígrad, no s’han trobat més indicis de la presència de l’animal al país, segons el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. Actualment, la presència més pròxima a Andorra de l’os bru és a la comarca catalana del Pallars Sobirà.

L’any passat hi havia censats almenys 39 ossos als Pirineus, una xifra que s’ha doblat respecte a la que hi havia el