Campanya de Medi Ambient per a millorar la qualitat de l'aire

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha iniciat una campanya de sensibilització per tal de conscienciar els conductors perquè apaguin el motor dels vehicles quan facin aturades de més d’un minut.

Actualitzada 18/09/2017 a les 19:08

El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha presentat, aquest dilluns, la campanya que té com a objectiu incidir en una millor qualitat de l’aire. Així, Rossell ha recordat que la qualitat de l’aire a Andorra ja és molt bona, ja que els valors del 2016 van situar-se com a excel·lent o bons durant el 92% del temps. No obstant, la voluntat és continuar millorant aquest indicador contínuament, ja que té un impacte directe en la salut de les persones i en l’entorn.



La campanya, sota el nom “Aire net, motor apagat”, consisteix en l’edició d’un miler de passamans informatius i adhesius per al vehicle que es distribuiran a la població en col·laboració amb els comuns. La informació es basa en el missatge que indica que en parades de més d’un minut surt a compte apagar el motor del vehicle.



A més, en el passamans s’informa que apagar el motor pot suposar un estalvi econòmic, ja que deixar-lo al ralentí consumeix més que apagar-lo i tornar-lo a engegar. També s’exposa en el text que el 80% del soroll d’una ciutat correspon als vehicles, i per tant apagar el motor també té un benefici a nivell acústic.



Pel que fa a l’aire, la campanya incideix en que respirar aire net disminueix la probabilitat de patir irritacions, asma i altres afeccions respiratòries més greus. A més s’apunta que apagar el motor contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic, doncs cada litre de carburant estalviat suposa deixar d’emetre entre 2,2 i 2,5 kg de CO2 a l’atmosfera.



Aquesta campanya és una acció més de les que es duen a terme en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura per afavorir la qualitat de l’aire. En aquest sentit, Rossell ha recordat la bicicletada que es va celebrar aquest dissabte a Escaldes-Engordany, i també la publicació del document “La qualitat de l’aire a Andorra”, que informa dels indicadors d’aquesta qüestió.