Swiftair ha presentat un projecte al Govern sobre les possibilitats de recuperar l’aeroport Andorra-la Seu per a vols comercials que pot suposar l’impuls definitiu per desencallar el complex aeronàutic. La companyia espanyola s’ha compromès a realitzar trajectes regulars i per això té previst destinar dos avions de la seva flota (supera els 30 aparells) d’entre 50 i 60 passatgers a l’aeroport, segons fonts properes al projecte. Fins aquest moment, totes les propostes que s’havien rebut vinculaven la possible operativa a la demanda rebuda que s’havia de satisfer mitjançant vols xàrter. La línia aèria es proposa volar a Barcelona, Madrid, Londres