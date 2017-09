Andorra dona suport al procés de reforma interna de les Nacions Unides impulsat pel secretari general

António Guterres té la intenció de simplificar i reordenar tot el sistema intern de l'organització

El cap de Govern, Toni Martí, ha participat avui al matí (hora de Nova York), a l’acte de suport al procés de reforma interna del funcionament de l’Organització de les Nacions Unides, impulsat pel seu secretari general, António Guterres. L’esdeveniment, organitzat per les missions permanents de dotze estats membres -entre els quals els Estats Units, Canadà, el Regne Unit i Alemanya-, tenia com objectiu donar un impuls als canvis que el secretari general vol portar a terme per millorar l’eficàcia de l’organització i oferir una resposta més adequada i directa a les grans qüestions globals.



Guterres, que va iniciar el seu mandat com a secretari general coincidint amb l’inici d’aquest any, té la intenció de simplificar i reordenar tot el sistema intern de les Nacions Unides, que s’ha anat tornant cada cop més complex en la mesura que l’organització ha anant estenent els seus àmbits d’actuació. El resultat ha de ser unes Nacions Unides més eficaces a l’hora de fer front a qüestions com el manteniment de la pau i la seguretat, la promoció del respecte als drets humans, la sostenibilitat i l’impuls del desenvolupament social i econòmic.



Andorra s’ha adherit a la declaració de suport al procés de reforma que s’ha llegit al final de l’acte, en el qual han participat molt dels caps d’Estat i de Govern que demà estaran presents a l’obertura de l’assemblea general de les Nacions Unides.