Solidaritat per acollir refugiats al Principat

La Massana és la seu de les primeres Jornades de sensibilització amb els desplaçats pels conflictes al Pròxim Orient

La plaça de les Fontetes de la Massana és la seu aquest cap de setmana de la primera edició de les Jornades solidàries amb les persones refugiades. El certamen té lloc la mateixa setmana que el Govern ha presentat el contingut del projecte de llei de protecció temporal per als refugiats a partir del 2018 i que es regularà a través d’una autorització per residir o treballar durant dos anys. Impulsades per quatre joves del Principat, alguns dels quals han fet de voluntaris en camps de refugiats de Grècia, les jornades es van iniciar ahir amb un cicle de xerrades