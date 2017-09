L’executiu, després de molts dubtes, aposta per tirar endavant l’edifici i es crearà una comissió perquè es fixi quins seran els projectes que ocuparan l’espai

El Govern ha avançat molt en la guerra interna entre els partidaris de tirar endavant l’edifici The Cloud i els que consideren que la inversió no es justifica i que el millor és ubicar-hi una plaça pública. En aquest segon sector, val a dir que segons fonts properes al tema el posicionament és més aviat el de fer de moment la plaça amb una inversió mínima i deixar l’espai per si en el futur l’escenari ha canviat i l’edificació es pot justificar.

La majoria es decanta ara per tirar endavant el projecte amb dues decisions concretes. D’una banda, l’inici de la