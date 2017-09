El Consell General insta l’executiu a analitzar amb la CASS accions per reduir el risc de dèficit de la branca de jubilació

El Consell General va aprovar ahir en la darrera sessió del debat d’orientació política demanar al Govern que creï una taula de treball compartida amb el parlament i la CASS per plantejar accions destinades a disminuir el risc de dèficit de la branca de jubilació de la Seguretat Social i garantir la sostenibilitat i eficàcia del sistema de pensions. Una proposta de resolució presentada per la consellera independent, Sílvia Bonet, amb el suport dels liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa que va suscitar la protesta del PS i d’SDP per l’eliminació del punt que incloïa mesures per garantir unes pensions