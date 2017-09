França vol posar en marxa el sistema de rondes consulars durant el 2018

Els residents gals podran tornar a fer els tràmits burocràtics sense haver de sortir del Principat

Els residents francesos podran tornar a fer els tràmits burocràtics al Principat. Després del tancament del consolat gal al país fa dues setmanes, el ministeri d’Afers Exteriors francès està treballant en una proposta de rondes itinerants per tal que els residents gals no hagin de creuar la frontera per renovar el DNI o bé el passaport.

Fonts consultades pel Diari expliquen que aquest sistema seria similar al que ja va anunciar la candidata del Partit Socialista a la cinquena circumscripció dels francesos a l’estranger –que inclou Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco– Gabrielle Siry, el passat mes d’abril i al qual l’anterior