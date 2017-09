Álvarez Marfany va explicar que qui utilitzi la via integrada no haurà d’abonar d’entrada la totalitat de la visita, només el 25% que pertoca

El Govern es planteja que qui vagi al metge referent no hagi d’abonar la totalitat de la visita o acte mèdic, sinó que només pagui el 25%, que és el cost que pertoca al pacient. D’aquesta manera, per aquesta via no s’hauria de pagar el cost total com fins ara i esperar que la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) retorni el 75%. Ho va exposar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, que va dir que “el tema del tercer pagador s’està estudiant i que qui vagi al metge referent potser podrà gaudir del tercer pagador”.

