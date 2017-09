Campanya de suport als afectats de l'huracà 'Irma'

Actualitzada 16/09/2017 a les 06:49

La Plataforma d’ONG d’Andorra ha fet una crida a solidaritzar-se amb els afectats pel pas de l’huracà Irma al Carib. És per això que ha engegat una campanya per recollir fons per ajudar a restablir els serveis bàsics a la població afectada. Els donatius es poden fer als comptes que s’han obert a totes les entitats bancàries o bé trucant al 141 per dos euros més IGI.