Jordi Cinca assegura que les càrregues impositives no s’augmentaran els pròxims anys

La Cambra alerta sobre l'elevada fiscalitat Toni Martí i Marc Pantebre se saluden abans de la presentació de l'informe econòmic. Fernando Galindo

Actualitzada 15/09/2017 a les 09:30

La Cambra de Comerç va fer ahir un toc d’atenció al Govern per l’augment de la pressió fiscal els últims set anys. En concret, ha pujat 5,7 punts percentuals, fins a situar-se el 2016 al 25,3% del PIB, segons dades del departament d’Estadística. És per aquest motiu que el president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, va enviar un avís a l’executiu de Toni Martí, per les conseqüències que això pot comportar per a la competitivitat de les empreses i que la pressió fiscal no pot seguir augmentant com ho ha fet els últims anys, ja que consideren que el marc fiscal està “totalment desplegat”. Pantebre ho va manifestar ahir en la presentació de l’informe econòmic de l’entitat al costat del mateix cap de Govern, que també va intervenir en l’acte.



El president de la Cambra de Comerç va dir que la pressió fiscal ha augmentat “molt per sobre dels límits que la classe empresarial demanava”. “És possible que aquest hagi estat un toc d’atenció més dur del normal, però la nostra competitivitat vis-a-vis amb l’exterior va condicionada a la pressió fiscal que tenim aquí, i per això hi hem fet especial èmfasi”, va etzibar Pantebre. En el seu últim discurs com a president de la Cambra de Comerç després de vuit anys al càrrec, Pantebre va explicar que la pressió fiscal s’ha anat incrementant a causa de la incorporació de “noves figures impositives”, com ara l’IRPF, i d’augments en les cotitzacions socials. La pressió fiscal del Principat representa un nou màxim històric, però és inferior al 39,9% de la mitjana europea. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va afirmar que no està previst un augment dels tipus impositius “els propers anys”. “Les figures que crèiem indispensables per homologar el nostre marc fiscal es van crear”, va dir Cinca. Amb tot, el ministre de Finances va deixar la porta oberta a aplicar “petites variacions fiscals perquè el món evoluciona i formem part d’un entorn que també evoluciona, i per tant hem d’anar adaptant les nostres lleis”.



Pantebre també va demanar que se simplifiquin els tràmits burocràtics per reduir els terminis en la constitució de noves societats. Si bé va considerar que s’han fet “algunes mesures esperançadores”, creu que cal “dedicar-hi més esforços i mitjans”. També va destacar la importància de tirar endavant l’heliport nacional i la validació del sistema GPS per impulsar l’aeroport de la Seu. Pantebre va demanar al Govern una resolució “decidida” i “ràpida” sobre el projecte The Cloud tenint en compte la seva ubicació i el seu cost.