Els pacients que vagin primer al metge referent podrien pagar només el 25% de la visita

Actualitzada 15/09/2017 a les 18:48

El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha explicat que el Govern estudiarà aplicar el règim del tercer pagador més enllà de la gent gran, de manera que els pacients que vagin per la via integrada; és a dir, que visitin el seu metge referent abans d’anar a l’especialista, no hauran d’abonar el cost total de la visita mèdica i esperar que la CASS el reemborsi, sinó que en el moment de la visita hauran de pagar directament el 25% de l’import. A més, ha indicat que el Govern es planteja estudiar més supòsits per aplicar el règim del tercer pagador.



Alvarez també ha anunciat que la llei de reproducció assistida s’està “acabant d’enllestir” i podria entrar a tràmit parlamentari abans que acabi l’any. L’objectiu d’aquesta llei és establir el marc legal perquè clíniques de reproducció assistida puguin establir-se al país, com és el cas de l’Institut Marquès que ja va mostrar interès.

El ministre de Salut ha anunciat aquestes mesures en la celebració del Dia de Meritxell del Centre Sociosanitari el Cedre. Alvarez, acompanyat del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha adreçat unes paraules als residents del Cedre i a l’equip de treballadors.



En el seu discurs, Alvarez ha destacat les últimes millores impulsades per “garantir una atenció de qualitat a la gent gran”, com ara que s’ha prioritzat l’atenció centrada en la persona, s’ha ajustat el tractament de rehabilitació a cada situació, s’han incrementat les hores de metge per resident, s’han aplicat nous horaris amb torns més flexibles, s’han instaurat millores en el tractament farmacològic i s’ha potenciat la formació continuada del personal. Pel que fa a les millores de les estructures del centre, ha explicat que s’han arreglat les sales d’espera i s’ha habilitat un espai diferenciat a la cuina per poder preparar els aliments de les persones amb al·lèrgies.



Álvarez ha defensat el Cedre com una de les peces “fonamentals del servei sociosanitari públic i ha recalcat que la gent gran és un dels “béns més preuats” del país i que l’augment de l’esperança de vida és un “factor positiu i alhora un repte”.



