El pres que reclama Espanya per violació anirà a Estrasburg

Està ingressat a la Comella a l'espera que es confirmi o no l'extradició

Actualitzada 15/09/2017 a les 09:29

Gerard del Castillo Andorra la Vella

L’advocat del resident espanyol condemnat a 14 anys i mig de presó per la justícia del seu país per haver abusat sexualment de la filla, va demanar ahir a la sala penal del Tribunal Superior que revoqui l’aute dictat per Corts que accepta l’extradició demanada per les autoritats de Madrid. El lletrat va anunciar que el seu client, que està empresonat a la Comella en espera que es resolgui l’extradició, vol presentar una demanda al Tribunal Europeu dels Drets Humans contra la condemna dictada a Espanya després que el Tribunal Cons­titucional del veí del sud no n’ha­gi admès a tràmit una amb els mateixos termes que la que anirà a Estrasburg. L’home considera que Espanya ha vulnerat els seus drets a un procés equitatiu i a la presumpció d’innocència per la incor­recta valoració de la prova que diu es va fer al judici per violació.



El lletrat argumenta el seu recurs al Superior en el fet que Andorra no pot autoritzar l’extradició d’una persona a la qual s’ha condemnat vulnerant el dret a la presumpció d’innocència.



La fiscalia es va oposar al recurs recordant que la sala no ha de valorar els fets jutjats, sinó si es compleixen o no els requisits de la Llei d’extradició per acceptar-la. El ministeri públic considera que sí i que el fet que el processat vulgui anar a Estrasburg no és suficient per denegar l’extradició.



L’home ha estat condemnat per haver abusat de la seva filla entre el 2006 i el 2008 quan era menor d’edat. La nena, que va néixer a Vigo el 1999, va ser violada a Andorra durant les visites que realitzava al seu progenitor. La nena estava sota la tutela de la comunitat autònoma de Madrid.