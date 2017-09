La Fundació Crèdit Andorrà atorga cinc beques de postgrau per estudiar a l'estranger

Els becats rebran una dotació econòmica de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 900 euros mensuals durant el curs acadèmic

La Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat aquest any cinc beques a joves que volen cursar estudis de postgrau a l’estranger. En aquesta convocatòria 2017-2018 el jurat ha reconegut els mèrits de Julen Bacou Sanz, que estudiarà un Master of Science in Investment & Wealth Management a l’Imperial College Business School de Londres; David Font Bernet, que farà un màster universitari en Art Contemporani Tecnològic i Performatiu a la Universitat del País Basc a Bilbao; Bryan Dennys Giménez González, que durà a terme un màster universitari en Advocacia a la Universitat de les Illes Balears de Palma de Mallorca; David Pereiro Cortés, que cursarà un Master of Science in Motorsport engineering a la Universitat Oxford Brookes d’Oxford; i Clàudia Valdés Tomàs, que farà un màster en Advocacia a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) de Barcelona.



Els becats reben una dotació econòmica de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 900 euros mensuals durant el curs acadèmic. Des de l’inici del programa, l’any 1988, la Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat 197 beques per a joves que volen cursar estudis superiors de postgrau (màsters, doctorats i postdoctorats) i ha destinat cinc milions d’euros en aquestes beques.



La promoció de la formació i la difusió del coneixement són els objectius que van motivar el naixement de la Fundació Crèdit Andorrà i, actualment, són els eixos vertebradors de les activitats que duu a terme. La dotació de beques és la primera iniciativa que va impulsar l’entitat, que compleix 30 anys de la seva constitució.



Conscient que la formació de les persones és un element essencial per al progrés -social, econòmic i cultural– de qualsevol societat, la fundació va crear aquestes beques, un projecte que concreta el compromís del banc amb les persones i la societat. Cal recordar que Crèdit Andorrà està adherit al Pacte mundial de les Nacions Unides i s’ha compromès a contribuir a l’assoliment dels Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides treballant des de diferents àmbits, entre els quals l’educació.