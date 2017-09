Un advocat declara per l'afer dels veneçolans acusats a BPA

El lletrat va ser citat per la investigació sobre un possible blanqueig

La Batllia investiga l’origen d’uns diners pagats a un advocat andor­rà per uns clients veneçolans que havien tingut comptes a Banca Privada d’Andorra. El lletrat hauria declarat dilluns davant de la batlle Canòlic Mingorance acompanyat per un altre lletrat, i segons van informar diverses fonts properes al món judicial, és possible que la declaració tingués lloc com a testimoni.

Els fets es remunten als diners que un grup de veneçolans que la Batllia relaciona amb Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) tenia a BPA. Una investigació judicial va provocar que la Batllia deixés bloquejats uns 200 milions d’euros a l’entitat. Aquest va