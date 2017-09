S'aprova el projecte de llei per acollir refugiats sirians

El text és transitori i restringit a la crisi humanitària que afecta Europa i no establirà nous drets en termes d'asil

Actualitzada 13/09/2017 a les 14:09

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, que vol donar resposta a la voluntat ciutadana i política d’acollir persones afectades pel conflicte sirià.



Segons s'ha informat mitjançant un comunicat, el text té té la voluntat d’oferir una solució transitòria i restringida a la crisi humanitària que afecta actualment Europa, sense desenvolupar principis genèrics ni establir nous drets en termes d’asil. Aquestes qüestions s’hauran de tractar en una futura llei més general sobre el dret d’asil, que requerirà un debat ampli amb la societat civil i els actors polítics tenint en compte que és un dret fonamental reconegut per Andorra, però que també se’n desprenen implicacions i conseqüències d’abast important.



L’aprovació d’aquest text, que s’entrarà properament a tràmit parlamentari, és el primer pas per permetre l’acollida de manera temporal i transitòria, però requerirà també de la concertació amb els organismes internacionals competents i amb els països de trànsit per assegurar l’arribada legal i segura al territori andorrà de les persones que es puguin beneficiar d’aquest acolliment.



El projecte de llei s’ha aprovat a proposta conjunta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que presentaran els detalls del text, aquest dijous en una roda de premsa específica.



Des del Govern s'ha recordat que el conflicte sirià ha generat una de les crisis humanitàries més grans d’Europa en els darrers setanta anys, i la societat europea ha gestionat l’acollida dels refugiats d’acord amb les obligacions internacionals i tenint en compte el marc normatiu comunitari i nacional. En el cas d’Andorra, la ciutadania i els actors polítics han manifestat la voluntat d’ajudar les poblacions que busquen refugi fora de les fronteres sirianes i que arriben massivament a les costes del Mediterrani europeu, però l’absència de legislació, així com la situació geogràfica i la manca de determinades estructures i funcions institucionals dificultaven l’organització d’un canal perquè puguin arribar els refugiats.