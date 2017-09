Les imatges de Trànsit deixen clar que l’acusat va envestir intencionadament dos joves a Erts

Les imatges captades per la càmera de Trànsit situada a la rotonda d’Erts, a la Massana, evidencien la intencionalitat del doble atropellament perpetrat per un resident portuguès de 33 anys la matinada del 14 de desembre del 2013 i pels quals la fiscalia demana 16 anys de presó ferma. Totes les persones que estaven ahir a la sala de vistes número 3 de la Batllia –magistrats, fiscal, advocats, testimonis i periodistes– on el Tribunal de Corts va jutjar els fets van veure esgarrifades com l’acusat atropellava primer una víctima i com tres minuts després tornava al lloc per envestir l’altra.