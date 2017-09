Els experts consultats pel Govern creuen que l’informe d’Aparicio sobre inconstitucionalitats a les lleis de transferències i competències té moltes llacunes

Els liberals tenen previst mantenir el suport a la reforma de competències i transferències, segons van manifestar fonts properes al cas. Les conclusions de l’informe encarregat pel comú de Sant Julià de Lòria sobre el text pactat entre els comuns, el Govern, demòcrates i liberals no han fet variar el posicionament del principal partit de l’oposició. Els indicis d’inconstitucionalitat que apunta l’informe de Miguel Ángel Aparicio han generat molts dubtes i no han estat suficients per capgirar el compromís dels liberals de votar a favor de la reforma. Cal recordar que en aquesta reforma els demòcrates necessitaven el suport dels