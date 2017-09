La finalització del vial de Sant Julià costarà 8,5 MEUR i podria ser una realitat a finals del 2019

Toni Martí també ha anunciat la construcció d'un nou edifici per al Museu de l'Automòbil

La finalització del vial de Sant Julià podria ser una realitat a finals del 2019. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Toni Martí, durant el discurs del debat d'orientació política, en el qual ha remarcat l'estalvi de 22,5 milions d'euros que hi haurà després de la reformulació del projecte. Martí ha assegurat que ara es pot tirar endavant el projecte inacabat "sense hipotecar els governs que vindran després".



De les dues fases pendents, el tram 1, que correspon a un nou pont i una rotonda sobre l'actual pont de Fontaneda, no pateix canvis. En canvi, s'ha optat per posposar la construcció del túnel de Rocafort i fer un vial per l'altre costat del riu només fins a l'alçada del carrer Isidre Valls, on els vehicles tornaran a enllaçar amb l'avinguda Francesc Cairat per la carretera actual fins al túnel de la Tàpia. En el nou tram desdoblat, la circulació de pujada es farà per Francesc Cairat i la de baixada es farà pel nou vial.



Martí s'ha mostrat convençut que aquesta solució contribuirà a evitar els embussos de trànsit a Sant Julià, i alhora mantenir una certa activitat a la parròquia, "evitant que quedi aïllada". A més, no descarta que a llarg termini es pugui finalment construir el túnel, ja que res no ho impedeix.



El projecte podria estar enllestit a finals del 2019, tenint en compte que la nova rotonda de Fontaneda s'adjudicarà a finals d'any, el 2018 s'adjudicarà el tram 1 de la desviació i a principis del 2019 el nou pont d'enllaç a l'alçada del carrer Isidre Valls.



El cap de Govern també ha parlat de l'heliport nacional, sobre el qual ha lamentat que altres forces polítiques vulguin aprofitar les inquietuds que genera entre part de la població "en benefici propi". Així mateix, s'ha referit a l'aeroport d'Andorra-La Seu, i s'ha mostrat convençut que serà el primer aeroport d'Espanya en operar amb GPS. Una altra de les obres que ha destacat és el nou tanatori als terrenys de l'antiga clínica Meritxell que es construirà l'any vinent i que estarà cofinançada entre el Govern i el comú d'Escaldes-Engordany.



Nou edifici per al Museu de l'Automòbil

En matèria cultural, el cap de l'executiu ha anunciat que l'any vinent es treballarà en un projecte per construir un nou edifici per al Museu de l'Automòbil d'Encamp, ja que l'actual no permet fer un centre interpretatiu de la història automobilística ni exposar el miler de vehicles que estan en custòdia domiciliària. Martí ha explicat que el nou museu es construirà en un terreny cèntric al costat del comú d'Encamp, que ha quedat alliberat per la reordenació urbanística, i que serà cofinançat entre el Govern i el comú.



D'altra banda, avui s'han licitat les obres de construcció de l'espai d'exposicions que acollirà els frescos de Santa Coloma, uns treballs que s'allargaran durant vuit mesos. Martí, en el seu discurs, ha avançat la intenció de traslladar-hi, a més dels frescos romànics, el Centre d'Interpretació del Romànic que actualment està situat a Pal, per tal que ocupi una situació central al país.



Segona convocatòria de subvencions per millorar el patrimoni cultural

Per un altre costat, el consell de ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, l’obertura d’una segona convocatòria per atorgar subvencions destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural per a aquest any. Amb aquesta segona convocatòria, el Govern vol donar una nova oportunitat a les sol·licituds presentades en la primera convocatòria i que van ser desestimades per no poder-hi fer front econòmicament, sempre que presentin una nova sol·licitud en aquesta segona convocatòria.



En cap cas la subvenció no pot superar el 50% del cost de les obres o intervencions en béns immobles, i per a béns mobles, documentals i immaterials, l’ajut econòmic no pot superar el 80% de la intervenció. La data límit de presentació de les sol·licituds finalitza el 20 d’octubre.