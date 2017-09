Els ingressos del tabac cauen per quart més consecutiu

Actualitzada 13/09/2017 a les 06:52

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Els ingressos per les taxes a la importació de tabac van caure l’agost passat per quart mes consecutiu. Malgrat això, la recaptació acumulada entre el gener i l’agost és un 12,4% superior a l’aconseguida en el mateix període de l’any passat. Concretament, a l’agost es van ingressar 6 milions d’euros per aquesta taxa, un 30% menys que el mateix mes del 2016. Gràcies a quatre primers mesos d’any extraordinaris, la recaptació acumulada del 2017 és de 77,7 milions d’euros, quan del gener a l’agost de l’any passat es van ingressar 69,1 milions.

Cal recordar que, a conseqüència que el Govern havia anunciat prèviament que a partir de l’abril la taxa s’incrementaria un 10%, els fabricants van importar més tabac del que és habitual del gener a l’abril. El primer quadrimestre de l’any es van recaptar 64,2 milions i el segon, 13,5. Una situació que ja va avançar el ministre Jordi Cinca quan es va aprovar l’augment de la taxa. Va dir que es recaptaria molt els primers mesos i que després cauria per tornar a la normalitat.

Quant a la totalitat dels ingressos per les importacions també s’acumulen quatre mesos seguits de caiguda. Segons les dades de la duana, a l’agost es van ingressar 15,8 milions, un 11% menys que el 2016. Aquest any fins ara s’han ingressat 144 milions.