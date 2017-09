Vallnord-Ordino Arcalís acomiada l'estiu amb un increment del 59% en la venda d'activitats

Les excursions amb el telecadira de Creussans i les activitats del Parc Agustina s’acomiaden després de més de 80 dies de servei

Vallnord-Ordino Arcalís acomiada la temporada 2017 percebent de nou l’interès creixent que genera el seu entorn natural, segons ha informat avui en un comunicat. Mostra d’aquest atractiu és el visible augment del nombre de famílies, turistes i grups que s’han atansat fins als Llacs de Tristaina i el Parc Agustina o els esportistes d’elit i afeccionats que han fet de la zona de la Coma un espai de referència per a la pràctica d’esports a l’aire lliure. Tot plegat ha contribuït a assolir un volum de vendes similar a l’assolit la passada temporada, quan la Coma d’Arcalís tancava la novena etapa del Tour de France 2016. L’èxit de les competicions que tradicionalment acull Arcalís, la Volta als Ports i l’Andorra Ultra Trail Vallnord, han estat part essencial per tornar a tancar l’estiu seguint la tendència positiva dels anys anteriors.



La temporada d’estiu 2017 Vallnord-Ordino Arcalís ha experimentat un increment de la despesa per part dels usuaris. Resultat d’això és l’important creixement que s’ha donat en la venda d’activitats que ofereix l’estació. Els passatges al telecadira de Creussans, l’entrada al Parc Agustina per als infants i les excursions motoritzades amb quad i guiades amb Gicafer han viscut un increment del 59% en comparació amb el 2016.



El telecadira de Creussans ha estat, en aquesta línia, un important al·licient per als visitants. El giny ha tornat a convertir-se en una de les principals atraccions per als visitants d’Andorra i, en total, ha transportat prop d’11.000 persones que, amb el forfet, també han pogut gaudir d’una crep dolça al restaurant de la Coma d’Arcalís.



Gastronomia i restauració

La Borda de la Coma perpetua la predilecció que la caracteritza a l’hivern i, també a l’estiu, ha esdevingut punt de trobada per als amants de la bona gastronomia i la muntanya. El mes d’agost, a més, va estrenar les sessions de música en viu. Els concerts, que han tingut lloc cada dissabte i que el públic ha rebut amb satisfacció, es repetiran en el transcurs de la temporada d’hivern 2017-2018 donant, d’aquesta manera, continuïtat a les tardes d’oci a les pistes ordinenques. Abans d’això, el restaurant de la Borda de la Coma seguirà obert fins al primer d’octubre, tot acollint els visitants que aprofitin les muntanyes d’Arcalís fins al darrer moment.



Hivern 2017-2018

Al llarg de l’estiu i des que l’estació tancava la temporada 2016-2017, Vallnord-Ordino Arcalís ha estat treballant en les pistes d’esquí per tal d’encarar l’hivern amb les millors condicions. Per la seva banda, els usuaris també es poden preparar per a la nova temporada adquirint el forfet d’hivern amb el 15% de descompte fins el proper dia 29 d’octubre, ja sigui mitjançant el web de Vallnord o bé adquirint-lo a les oficines de turisme de les parròquies d’Ordino i de la Massana.

