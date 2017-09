El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, s’ha reunit avui a Madrid amb el ministre de Foment espanyol, Iñigo de la Serna.

Actualitzada 12/09/2017 a les 13:58

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, s’ha reunit avui amb el ministre de Foment espanyol, Iñigo de la Serna, per tractar els avançaments realitzats pel que fa al procés de certificació de l’aeroport d’Andorra-La Seu per la realització d’operacions de vol instrumental amb GPS. La reunió celebrada a Madrid dóna continuïtat a l’acord d’impuls d’aquest projecte que es va tractar en la reunió mantinguda entre el cap de Govern, Antoni Martí i el president espanyol Mariano Rajoy del passat mes de maig.



Aquesta seria la primera vegada a Espanya que s’implementi una aproximació de vol amb suport GPS en una pista verificada com a visual. El ministre de Foment espanyol ha informat al ministre Saboya que l’estudi aeronàutic presentat el mes de juliol passat per part d’Aeroports de Catalunya, s’està analitzant de manera intensa i coordinada per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aeroportuària, AESA, així com per part de l’agencia governamental responsable de la navegació Aèria, ENAIRE.



Saboya i de la Serna han coincidit en la prioritat de garantir la seguretat de les operacions de vol, complint amb els estàndards internacionals en la matèria, i s’han compromès a seguir treballant conjuntament de manera coordinada.