Els concessionaris veuen insuficient el creixement de vendes

Les matriculacions del mes d’agost reflecteixen un increment de vendes de l’11,6% respecte a l’any anterior. A més, si es compten els darrers dotze mesos, la variació percentual s’enfila fins créixer un 21,6% respecte al mateix període anterior. Aquestes dades, però, no alegren excessivament els representants del sector, ja que “mantenen la tònica d’aquest 2017, és a dir, un creixement molt baix”, va afirmar un d’ells. Per la seva banda, Daniel Estragués, de Toyota Motors, va cor­roborar la frase del seu company tot afirmant que les dades “són igual de tristes que sempre. Són molt baixes i encara que hi