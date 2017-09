Els clients de Banco Madrid han percebut la meitat del deute

Actualitzada 12/09/2017 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

El gruix dels 15.685 creditors de Banco Madrid, incloent 287 empleats, milers de clients i proveïdors, han rebut fins al 50% del deute reconegut. S’han abonat uns 180 milions d’euros dels prop de 400 milions de forat que va provocar la liquidació de l’entitat. El jutge, Carlos Nieto, ha reactivat la liquidació aclarint que els recursos d’alguns dels creditors no són motiu per paralitzar el procés. L’administració concursal es prepara ja per subhastar els últims lots d’immobles i crèdits amb què pagar els creditors. No hi haurà recursos addicionals, ja que el jutge va declarar el concurs fortuït, fet que exclou la possibilitat que els seus antics administradors hagin de fer-se càrrec de part de la factura de compensar els creditors.



Exonerats

Aquesta decisió va exonerar d’haver de pagar de la seva pròpia butxaca l’ex-conseller delegat de Banc Madrid i BPA, Joan Pau Miquel; els propietaris majoritaris del grup, els germans Higini i Ramon Cierco; l’expresident de Banco Madrid, José Pérez; l’exconseller de la filial espanyola Ricard Climent; i l’exsecretari del consell Rodrigo Achirica. Aquest últim, segons el jutge, mai no hauria pogut ser declarat culpable donada la seva condició de no conseller. El jutge va acceptar la tesi dels administradors concursals que no hi ha elements per considerar el concurs culpable, rebutjant la petició del ministeri fiscal, a qui recrimina que “no acompanya el seu informe ni un sol document, ni va demanar la pràctica de cap prova que permeti dilucidar” si hi va haver irregularitats. Carlos Nieto, fins i tot va criticar la fiscalia perquè el ministeri públic no presentés ni la còpia de l’acta d’inspecció del servei de prevenció de blanqueig, el Sepblac, en què es basa la investigació penal oberta. La fiscalia era favorable que el consell d’administració del banc hagués de pagar part de la factura amb els seus diners.