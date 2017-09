Carmen Cervera vol que les seves filles creixin a Andorra

‘Tita’ escull el seu nebot Guillermo, director del Museu Thyssen, tutor legal de les dues nenes

La baronessa Thyssen ha escollit el seu nebot Guillermo Cervera com a tutor legal de les seves dues filles, que tenen onze anys. La premsa espanyola va indicar ahir que aquesta és la decisió de Carmen Tita Cervera, que considera que al Principat les menors tenen una vida molt organitzada, molt sana, amb esports, activitats culturals i moltes amigues. La premsa del cor del veí del sud assegura que sobretot va valorar la tranquil·litat i la seguretat per a la seva adolescència i joventut. Segons es recull en aquests mitjans, la baronessa va comentar alleujada que a Andorra “no hi