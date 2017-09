SDP pregunta sobre l'atenció psiquiàtrica als menors

Actualitzada 11/09/2017 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

El conseller general per Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, ha presentat una bateria de sis preguntes al Govern en què mostra “preocupació” per l’atenció psiquiàtrica als pacients menors d’edat i pregunta, entre altres, quina és la quantitat de llits que hi ha i quants metges especialistes en psiquiatria infantil es destinen actualment a atenció hospitalària, així com quines són les previsions del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) al respecte en el seu pla d’acció.

Naudi explica que formula aquestes qüestions després que el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, i el director assistencial, Joan Martínez Benazet, expressessin públicament que el SAAS havia començat “a reorganitzar” alguns serveis, però que, en d’altres, aquesta reorganització complementada amb recursos mèdics estava pendent d’encarar, perquè aquests eren “difícils de trobar”.

Una de les preguntes de Naudi, planteja al Govern si s’ha donat el cas que, durant els últims sis anys, hi ha hagut menors d’edat que hagin compartit àrees o espais destinats per a gent adulta. Alhora Naudi s’interessa per l’existència de protocols en el cas que es doni la circumstància que no hi hagi llits suficients. Naudi demana també quina és, des del 2012, la mitjana anual de pacients menors d’edat que han requerit tractament de psiquiatria amb ingrés hospitalari. Segons el reglament, el Govern haurà de respondre per escrit.