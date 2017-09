La corporació considera que si es reté aigua durant els mesos abundants es podrà utilitzar per quan calgui volum a juliol i agost

El comú de Sant Julià de Lòria avalua les diferents opcions existents per solucionar el problema de la falta de cabal al riu Valira durant els mesos de juliol i agost i que és el principal impediment per engegar el projecte d’un circuit de ràfting. Una de les solucions que estudia el comú, segons fonts properes a la cor­poració, és crear petites preses al llarg del riu d’Os de Civís. El cabal d’aquest riu connecta amb el Valira a l’altura d’Aixovall. La idea passa perquè es retingui volum durant els mesos en què hi ha excedent d’aigua, fonamentalment del desgel,