Saboya refermarà l'aposta per la internacionalització empresarial

El ministre d’Economia posa en relleu l’enfortiment de la iniciativa Actua

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, apostarà en el nou curs polític per fomentar la internacionalització de l’empresariat i refermar l’obertura econòmica del Principat. Saboya es mostra convençut que la “mobilitat” ha d’esdevenir “un motor de competitivitat” per a les empreses que millori l’experiència del turisme i faci que la transició digital i energètica que el Govern té en ment “arribi abans”. El ministre, que va assumir la cartera de nova creació tot just al juliol, avança que a l’octubre es donarà impuls a “temes concrets de mobilitat” relacionats amb les noves tecnologies i el replantejament energètic.

“La preocupació