El ministre d’Ordenament diu que l’edifici encara està previst al mateix solar

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha enviat per carta un missatge “de tranquil·litat” als comerciants i veïns de Riberaygua que demanaven treure la tanca de The Cloud del solar de l’antiga caserna de bombers, després que no hi hagués noves informacions de la construcció de l’edifici emblemàtic d’Andorra Telecom. Torres assevera que The Cloud està previst en aquest ter­reny, si bé afegeix que “el cap de Govern, Toni Martí, parlarà del projecte al debat d’orientació”.

En aquest sentit, el ministre d’Ordenament Territorial ha explicat al Diari que la setmana passada va fer arribar una carta a l’Associació de Comerciants de