Emoció i llàgrimes en l'inici del nou curs escolar

Els centres educatius dels tres sistemes escolars del país han iniciat, aquest dilluns al matí, el nou curs 2017-2018. Segons xifres provisionals, el nombre d'alumnes és molt similar al de l'any passat, al voltant dels 11.000. El sistema andorrà i francès experimenten un petit increment d'alumnes, mentre que el sistema espanyol es manté estable.



Aquest dilluns al matí a les aules es barrejava l'emoció i les llàgrimes, sobretot dels més petits que trepitjaven per primera vegada l'escola. A l'escola andorrana de Canillo, la seva directora, Bàrbara Haytree, es mostrava satisfeta perquè per primer cop en molt temps el curs podia començar amb normalitat, després de tres anys d'obres per fer possible l'ampliació del centre, que es va inaugurar l'any passat. La directora ha remarcat que això ha permès que després de molts anys puguin estar tots els docents i els alumnes en un mateix espai, de manera que ha considerat que és "un dels millors anys tant a nivell d'estructures com d'efectius". Haytree també ha explicat que aquest curs hi ha un increment d'alumnes, amb un total de 179, i que per primera vegada hi haurà dues línies a cada cicle.



Al sistema andorrà, el nou curs ve marcat per la implementació del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea) al batxillerat, després que ja s'hagi aplicat amb èxit al tercer cicle de primera ensenyança i a segona ensenyança. De cara a l'any vinent, tal com ha avançat Haytree, està previst que la reforma educativa també es comenci a implementar a segon cicle de primera ensenyança.