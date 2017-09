Alexandre Rossell es descarta com a candidat a les primàries del PS

El primer secretari, David Rios, creu que seria bo trobar més rivals per a Pere López

El Partit Socialdemòcrata té un ull posat a les eleccions generals del 2019, tot i que abans encentarà un procés de diferents etapes que culminarà amb l’elecció del candidat en unes primàries en les quals podran votar els majors de 16 anys, i també els ciutadans residents. S’espera que l’actual president del grup parlamentari, Pere López, torni a presentar candidatura, mentre que el seu rival a les primàries del 2014, Alexandre Rossell, no es tornarà a postular per aspirar a ser cap de Govern per a la formació. “No m’hi presentaré”, diu Rossell en declaracions al Diari. Rossell va obtenir