Els banders i els agents rurals de Catalunya evitaran que els caçadors traspassin la frontera

Prop d’una trentena d’agents, la meitat d’ells banders i l’altra dels agents rurals de Catalunya, vetllaran durant tota aquesta Setmana de la caça de l’isard per controlar la bona praxi i evitar problemes a la frontera. “Nosaltres hem preparat un dispositiu de vigilància que consta d’una quinzena d’agents que estarem controlant cada un dels exemplars que es vagin caçant”, explicava Miquel Rossell, director dels banders. La seva missió serà controlar que els caçadors no matin més del que està estipulat, i per això hauran de comptar cada una de les preses. “Cada colla té un nombre exacte d’anelles i nosaltres