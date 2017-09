Les cues per entrar al país pel riu Runer arriben als 8 km en varis trams del matí i la tarda

Actualitzada 10/09/2017 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

A causa del pont de l’11 de Setembre es van generar algunes cues per entrar al país que es van anar repetint tot el dia a la frontera del riu Runer. Al migdia ja hi havia una retenció que va arribar als 8 quilòmetres i es va repetir unes hores més tard. Més tard, aquest cop a l’entrada de Sant Julià de Lòria en direcció a la capital, la congestió de vehicles va ser d’uns 2,5 quilòmetres més. No va ser fins a les 19.00 quan el servei de mobilitat va declarar que el trànsit era fluit a tota la xarxa.

Més enllà d’aquestes retencions, el dia sencer va ser complicat perquè l’entrada a la vila laurediana va ser un lloc en el qual constantment els vehicles havien d’aturar-se. En total es van registrar quatre pics de congestió a mesura que avançava la tarda, el més llarg dels quals va assolir els quatre quilòmetres. Més tard, cap a les 15, es va formar una cua de 3,5 quilòmetres i, la darrera, poc després de les 16.30, en va provocar una d’1,5 quilòmetres.