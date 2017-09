El discurs del síndic general apunta a l’acord d’associació com a objectiu prioritari per a la segona part de mandat

El síndic general, Vicenç Mateu, en declaracions posteriors al discurs institucional de Meritxell, no va descartar ahir ser un dels candidats a cap de Govern per Demòcrates per Andorra (DA), de cara a substituir Toni Martí en les eleccions de la primavera de 2019. Mateu va expressar que “qualsevol andorrà no pot contestar que no li agradaria [presentar-se a cap de Govern] perquè és un privilegi, un honor i un mèrit”.

El síndic va insistir, però, que hi ha “molta feina per fer” en els tres períodes restants de sessions. Justament, en el discurs institucional que va oferir a les 9