Els andorrans no falten a la cita del Mercat de les Oportunitats

Actualitzada 09/09/2017 a les 07:35

Cinthya Sans La Seu dUrgell

Centenars de persones van omplir ahir el barri antic de la Seu en la 31a edició del Mercat de les Oportunitats. Una gran part eren andorrans que es van desplaçar fins a la capital de l’Alt Urgell per fer-hi una volta, coincidint amb la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell, una de les quatre dates de l’any en què els establiments comercials andorrans estan tancats. La bona climatologia va propiciar que l’afluència de públic fos destacada. Els visitants van aprofitar per cercar compres avantatjoses en alguna de les 25 parades. Els comerços van oferir com cada any productes a preus reduïts en el que és el final de la temporada d’estiu.

Com a novetat van destacar-hi els serveis terapèutics i un estand de begudes, formatges i altres productes alimentaris. La Unió de Botiguers de la Seu impulsa la iniciativa amb el suport de l’ajuntament i Generalitat, i de l’entitat Seu Comercial.