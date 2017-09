Les Jornades solidàries amb els refugiats recaptaran fons per a les ONG

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:37

El col·lectiu Obrim-los, Obrim-les! organitzarà les Jornades solidàries amb les persones refugiades el cap de setmana del 16 i 17 a la Massana amb l’objectiu de recollir fons per a les ONG Proactiva Open Arms, Col·lectiu Vio i No Name Kitchen, tres organitzacions que lluiten pels drets dels refugiats, especialment a Grècia i Sèrbia. Les activitats i les xer­rades que s’impartiran intentaran conscienciar els assistents dels mites i tòpics que han de patir els refugiats quan arriben a un nou país.

Un altre objectiu serà demanar al Govern que porti els 20 refugiats que va prometre que portaria en el seu dia. Malgrat que la seva intenció no és fer una crítica a l’executiu, sí que volen crear un espai de debat, per a la reflexió i l’intercanvi d’idees sobre la matèria, van assenyalar. Des de l’organització asseguren que l’executiu els va prometre l’assistència d’algun membre del departament d’Interior, encara per confirmar.