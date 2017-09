Part del sector biotecnològic s’irrita perquè no es fixa gairebé cap criteri i es deixa a un comitè les decisions polèmiques

Part del sector biotecnològic (els que han tingut accés al text) considera que l’esborrany de la llei de fertilitat que ha elaborat Federico de Montalvo, professor adscrit a la Universitat Pontifícia de Comillas (jesuïtes), no permet ni el desenvolupament del sector ni l’arribada de nous projectes d’inversió estrangera. La principal queixa, segons diverses fonts properes al cas, és que no permet ni la mitjana d’estàndards que s’estan utilitzant als països europeus i, per tant, es considera una involució dissimulada. Montalvo, segons altres fonts, ha desenvolupat una legislació on no es mulla en els deu o dotze temes polèmics dins del