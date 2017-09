El portaveu de l’executiu no aclareix si estarà a la llista de successors de Martí a cap de Govern

El portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, preguntat a la roda de premsa posterior al consell de ministres sobre si podria ser un dels candidats a cap de Govern per Demòcrates per Andorra (DA) a les eleccions del 2019, va evitar pronunciar-se al respecte, però sí que va es va referir, sense anomenar Liberals d’Andorra directament, al procés que han de realitzar altres formacions per escollir el seu cap de llista a les generals. “A l’hora d’afrontar el debat, potser a diferència d’altres no ho fem amb tensió i nervis”, va indicar Cinca.

El portaveu de l’executiu va assenyalar que el candidat