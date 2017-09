El president de Portugal viatjarà a Andorra entre demà i divendres, durant una visita oficial en la qual estarà present al Dia de Meritxell i que inclourà una recepció amb la comunitat portuguesa

Rebelo de Sousa pretén millorar el paper de la comunitat portuguesa del Principat Trobada del cap de Govern, Toni Martí, amb el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en presència de l'alcalde de Ponte de Lima i de l'ambaixador d'Andorra a Portugal.

Actualitzada 06/09/2017 a les 11:43

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, viatjarà a Andorra entre demà i divendres, durant una visita oficial en la qual estarà present al Dia de Meritxell i que inclourà una recepció amb la comunitat portuguesa. Segons el comunicat de Presidència del govern portuguès, Marcelo Rebelo de Sousa "té com a objectiu millorar el paper de la comunitat portuguesa resident a Andorra", que és la segona més gran del país, després de l'espanyola, i que representa el 13% de la població total.



El cap d'Estat viatjarà acompanyat pel secretari d'Estat de les Comunitats Portugueses, José Luis Carneiro, i els representants dels cinc partits majoritaris del parlament: Ulisses Pereira (PSD), Carla Tavares (PS), Ana Virginia Pereira (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) i Jorge Campos (BE).



Durant prop de 24 hores que estarà a Andorra, es reunirà amb el cap de Govern, Toni Martí, i el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. També serà rebut al comú d'Andorra la Vella i al Consell General. Tal com ha explicat la subsíndica general, Mònica Bonell, Rebelo de Sousa serà rebut a Casa de la Vall dijous a la tarda, mantindrà una reunió amb el síndic general, Vicenç Mateu, i posteriorment saludarà els consellers generals i farà una breu visita a l'antiga seu del parlament. Bonell considera que és un honor rebre la visita del president de Portugal, i ha remarcat el fet que l'acompanyin cinc diputats, un fet que donarà peu a reforçar les relacions amb els consellers generals, i que en un futur pot propiciar una visita parlamentària a Portugal.



El divendres al matí, el president de la República participarà en les celebracions del Dia de Meritxell, que inclouen la missa en honor de la patrona del Principat i la tradicional ballada de sardanes.



Andorra també va rebre l'anterior cap d'Estat portuguès fa set anys, al març de 2010. En aquell moment, Aníbal Cavaco Silva va visitar el túnel de les Dos Valires per retre homenatge a les víctimes de l'accident que va tenir lloc mesos abans, al novembre de 2009, en què van morir cinc residents portuguesos. Tal com ha informat l'Agència Lusa, Rebelo de Sousa també ha planificat una visita al túnel, amb un minut de silenci en honor de les víctimes portugueses, després d'un dinar oficial ofert pel cap de Govern. Finalment, abans de tornar a Lisboa, el cap d'Estat mantindrà una trobada amb els representants de la comunitat portuguesa a Andorra.



Actualment, viuen a Andorra 10.784 portuguesos, la segona comunitat de residents més nombrosa del país, després de l'espanyola. En termes econòmics, la balança comercial de béns és favorable a Portugal, que va tenir exportacions a Andorra d'uns 3 milions d'euros el 2016. El mes d'abril passat va entrar en vigor el conveni de no doble imposició (CDI) entre Andorra i Portugal, que ha de contribuir a fomentar les relacions econòmiques entre els dos països.