A l’agost, que es tanca amb un 80% d’habitacions venudes, va créixer el nombre de pernoctacions a totes les parròquies menys a la laurediana

Les dades d’ocupació fetes públiques ahir per la Unió Hotelera (UHA) confirmen que el d’enguany ha estat un estiu de rècord. El mes passat es va registrar una ocupació del 79,77%, la millor des del 2011, que és quan la UHA va començar a recollir les dades. El juliol, amb un 65,2%, també va ser el millor mai registrat quant a ocupació, fet que confirma que el d’enguany ha estat un estiu excepcional. Però entre les dades positives en destaca una de negativa: l’ocupació hotelera a Sant Julià de Lòria, que no es recupera com passa a la resta de