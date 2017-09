Els turistes i els veïns intenten recuperar la normalitat després de l’incendi de dilluns a la matinada que va obligar a desallotjar una vintena de persones a Vivand.

L’incendi que va calcinar la part alta d’un edifici de Vivand la matinada de dilluns i que va obligar a desallotjar una vintena de persones continuava sent ahir motiu de debat. La majoria coincidia que hauria pogut ser pitjor tot i que lamentava la mort d’un gos. “Dormia i ens vam despertar pel soroll de les sirenes”, afirma la Geneviève, que s’allotjava a l’hotel Eureka i que es trobava al país per passar-hi uns dies amb unes amigues. Totes venen dels departaments francesos del Roine i del Loira i, de fet, ahir continuaven el viatge cap a Espanya com estava