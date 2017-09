El debat d'orientació tindrà lloc del 13 al 15 de setembre

Actualitzada 06/09/2017 a les 06:39

Enric Revuelta Andorra la Vella

El debat d’orientació política ja té dates. Després de la junta de presidents d’ahir, la subsíndica general, Mònica Bonell, va confirmar que la sessió en què el Govern detallarà els objectius de cara al nou curs polític i també fins a final de legislatura començarà dimecres 13 de setembre a la tarda amb la intervenció del cap de Govern, Toni Martí. El debat continuarà dijous 14 a la tarda amb la intervenció dels grups parlamentaris i es reprendrà novament divendres al matí. Això podria comportar, de retruc, que es pror­rogui per segona vegada el període per presentar esmenes a la llei de reforma de les transferències i de les competències fins al dia 15 perquè els grups parlamentaris tinguin més temps per proposar-hi modificacions.

Bonell també va confirmar que el Principat serà la seu durant la tardor del 2018 d’una sessió de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), de la qual Andorra n’és un Estat associat. L’última vegada que el país va acollir una sessió de l’ens va ser l’any 1997.