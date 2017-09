Els inquilins de l’edifici calcinat la matinada passada dormiran els dies vinents a l’hotel Fènix fins que

els bombers els permetin tornar

La vintena de veïns de l’edifici de Vivand que va patir un incendi ahir a la matinada van ser desallotjats i no podran tornar a casa seva fins que els bombers els donin el permís per fer-ho i, segons va explicar el sotsdirector del cos, Jordi Farré, “encara trigarà, perquè tot i que els pisos de la planta baixa no han quedat afectats, hem hagut de tallar els serveis d’aigua i electricitat”. Les flames es van originar en un pis de la planta quarta i van calcinar “completament el menjador i la cuina”, però també van afectar els del costat.