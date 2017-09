L'ampliació i remodelació de la residència l'Albó s'allargaraà fins a l'any que ve

Les obres d’ampliació i remodelació de la residència l’Albó, de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, s’allargaran fins a inicis de l’any que ve

Actualitzada 05/09/2017 a les 17:06

Les obres d’ampliació i remodelació de la residència l’Albó de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que estava previst que acabessin a finals d’aquest 2017, finalment s’allargaran fins a inicis de l’any que ve, com ha assegurat la directora de l’escola, Celine Mandicó. Aquestes millores tenen l’objectiu d’impulsar el canvi de model que el centre vol aplicar en l’atenció integral als usuaris, fomentant la seva autonomia.



Mandicó ha explicat que els profeccionals del centre estan rebent formació “continuada i actualitzada”, i en aquesta línia aquest dimarts han assistit a un cicle formatiu, que ha servit com a acte inaugural del curs. La conferència ‘Model d’intervenció per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, amb dificultats en la regulació de les emocions i la conducta’ ha anat a càrrec del doctor Novell, que ha explicat com gestionar els problemes de conducta en les persones amb discapacitat.



La directora de l’escola ha destacat la importància de formar-se en els problemes de conducta per tal de “donar una atenció de qualitat en aquest sentit”. Mandicó ha recalcat que la població en general té problemes de comportament i, per tant, les persones amb discapacitat també, però requereix tractar-les “tenint en compte les especificitats i particularitats d’aquest col·lectiu i utilitzant les metodologies, els instruments i els models d’intervenció adequats”.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha assistit a l’acte, ha assegurat que des del 2022, quan es va aprovar la llei de garanties dels drets de les persones amb discapacitat, el país ha fet un salt “significatiu” respecte els drets del col·lectiu.