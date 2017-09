La Batllia ha considerat que la declaració de la jove tenia moltes incoherències i que la versió dels acusats respecte que havia estat sexe consentit era més creïble

La Batllia va decidir deixar en llibertat quatre joves d’entre 18 i 21 anys que havien estat acusats per una noia d’haver abusat sexualment d’ella en grup, segons van informar fonts properes al cos de policia. La Batllia va considerar que la declaració de la noia no era prou consistent i que tenia llacunes, a banda que una segona jove que també hauria estat implicada en els fets no havia presentat cap denúncia. S’ha considerat més fiable la versió dels quatre joves, jugadors de l’equip de rugbi del Castelsarrasin francès, que van assegurar que les relacions sexuals havien estat consentides.

Els